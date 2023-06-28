Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2023 11:42

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etti

 

Bayram dolayısıyla Sudan devlet televizyonundan halka seslenen Burhan, "Hartum, Ubeyd, Zalince, Nyala'da yaşananları ve etnik temizlik ve soykırım suçu olabilecek Cuneyne'deki olaylara tüm dünya şahit oluyor." ifadesini kullandı.

Silahlı kuvvetlerin bu "hain komploya" karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Burhan, Sudan halkına Silahlı Kuvvetlerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Burhan, orduyla 15 Nisan'dan bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun "Sudanlıların kalıntıları ve kafatasları üzerine" kendi krallığını kurmak istediğini savunarak, "Biz yerin üstündeyken bu olmayacak." dedi.

Burhan, silahlı kuvvetlerin, Sudan halkı tarafından yönetilen sivil bir hükümete iktidarı devretmeye istekli olduğunun altını çizdi.

Askeri birliklere katılma çağrısı

Komplonun boyutunun, herkesin devlete yönelik beka tehditlerine karşı uyanık ve hazır olmasını gerektirdiğini belirten Burhan, "Devletin bekasını savunma şerefini kazanmak için savunma yapabilen herkesin, ikamet ettiği yerde veya askeri birliklere katılarak bu ulusal rolü oynamaktan çekinmemesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Orgeneral Burhan, konuşmasında bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da arife günü ve bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusunun, HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemesi, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
Dünya Bankası, Türkiye'deki depremzede işletmelere 450 milyon dolarlık destek sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Polonya ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
12:44
Çin Devlet Başkanı Şi'den Yeni Zelanda'ya "rakip değil ortağız" mesajı
13:10
Bakan Kacır işçilerle bayramlaştı
12:40
Denizli'de 130 'acemi kasap' hastaneye başvurdu
12:30
İsveç polisinden Kuran provokasyonuna izin
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ