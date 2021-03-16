Konuya ilişkin açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısının olası yan etkilerine dair çalışmasını tamamlayana kadar bu aşının kullanımının durdurulduğu belirtildi.

AstraZeneca aşısının kullanımı, çok sayıda ülkede kan pıhtılaşması riski nedeniyle askıya alınmaya başladı.

Almanya, Fransa ve İtalya da dün, aşının uygulanmasını durdurduklarını açıklamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı: Faydaları risklerinden fazla

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı'nın konuya ilişkin açıklamasında, pıhtılaşma vakalarının çok küçük sayılarla ifade edildiği belirtilerek, "Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor." denildi.

Açıklamada, "İnceleme devam ederken EMA, AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlar ve ölümlerle bağlantılı olarak COVID-19'u önlemedeki faydasının, yan etki risklerine göre ağır bastığı görüşünü korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Elde edilen bilgiler ışığında perşembe günü bir sonuca varılacağı kaydedildi.