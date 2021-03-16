Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan’da maden ocağında patlama: 7 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir maden ocağında biriken metan gazının patlaması sonucu 7 madenci hayatını kaybetti.
Yetkililer, eyaletin Harnai bölgesinde kömür madeninde biriken metan gazı nedeniyle patlama meydana gediğini açıkladı.
Patlamada 7 madenci hayatını kaybetti.
Geçen yıl 102 işçi öldü
Belucistan’ın Marvar şehrinde 12 Mart'ta da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci ölmüştü.
Belucistan Kömür Madeni Çalışanları Federasyonu Başkanı Sultan Muhammed Lala, geçen yıl eyalet genelinde meydana gelen 72 farklı maden kazasında 102 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Lala, hükümetin ve maden ocağı sahiplerinin, işçiler için güvenli çalışma koşulları sağlayamadığını vurguladı.
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