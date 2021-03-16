ÇUMM’dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur ve İç Moğolistan özerk bölgelerinin yanı sıra orta ve doğu kesimindeki Hıbey, Şandong, Anhui, Hubey eyaletleriyle başkent Pekin’de yoğun kum fırtınası olduğu belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

Halka, şiddetli rüzgar ve kum fırtınalarına karşı önlem almaları, sürücülere ise görüş mesafesinin azalmasına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapılan açıklamada, mavi alarm verildiği ifade edildi.