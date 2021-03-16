Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'deki kum fırtınası yarına kadar etkili olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeybatısından başlayarak doğusundaki bölgelere kadar etkisini sürdürmesi beklenen kum fırtınası nedeniyle mavi alarm verildiğini duyurdu.
ÇUMM’dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur ve İç Moğolistan özerk bölgelerinin yanı sıra orta ve doğu kesimindeki Hıbey, Şandong, Anhui, Hubey eyaletleriyle başkent Pekin’de yoğun kum fırtınası olduğu belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.
Halka, şiddetli rüzgar ve kum fırtınalarına karşı önlem almaları, sürücülere ise görüş mesafesinin azalmasına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapılan açıklamada, mavi alarm verildiği ifade edildi.
Etiketler: Çin
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