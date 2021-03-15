Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çin'de kum fırtınası
[Fotoğraf: DHA]
Çin'in başkenti Pekin’de kum fırtınası meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.
Çin’in başkenti Pekin’i kum fırtınası vurdu. Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle birçok kişi panik yaşadı. Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.
Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu. Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.
Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.
Etiketler: Çin
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