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Dünya
AA 28.07.2023 19:50

İsrailliler iç savaştan korkuyor

İsrail'de siyasi ve toplumsal muhalefetin tepkilerine neden olan yargı reformu sonrasında yapılan ankette, ülkedeki vatandaşların çoğunun iç savaş korkusu yaşadığı sonucu ortaya çıktı.

İsrailliler iç savaştan korkuyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail'in "Maariv" gazetesinin yaptığı ankete göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor.

Anket verilerine göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 38'i iç savaş ihtimalinden çekinmezken, yüzde 4'ü anketi cevapsız bıraktı.

Ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı 24 Temmuz'da İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

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Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce İsrail askeri görevi bırakırken, ankette İsrail vatandaşlarının yüzde 49'unun bu süreçte "ordunun yetersiz kalacağından çekindiği" yer aldı.

İsrail vatandaşlarının yüzde 36'sı yargı reformunun "derhal durdurulması" gerektiğini düşünürken, yüzde 29'u da yasanın muhalefetle uzlaşı yoluyla kanunlaşmasını istiyor.

Netanyahu hükümetine karşı yürütülen protestolar devam ediyor
Netanyahu hükümetine karşı yürütülen protestolar devam ediyor

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

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Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

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