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Dünya
AA 28.07.2023 19:40

Yunanistan'daki şiddetli yangınlara ilişkin "durum daha iyi" açıklaması

Yunanistan'da günlerdir etkili olan orman yangınlarında bazı bölgelerde durumun son 24 saatte daha iyi olduğu açıklandı.

Yunanistan'daki şiddetli yangınlara ilişkin "durum daha iyi" açıklaması
[Fotoğraf: Arşiv]

Yunan yetkililer, Rodos, Korfu ve Eğriboz'daki çıkan şiddetli yangınların 74 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ancak bugünden itibaren koşulların iyileşmeye başladığı bildirildi.

Rüzgarların yeni yangınlara yol açabileceği endişesi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 15 günlük aşırı sıcak hava nedeniyle ülkede 600'den fazla yangının çıktığını söyleyerek "10 günlük bir sürenin ardından bugün alarm durumunda olmadığımız ilk gün." dedi.

Ülke genelindeki yangınların çoğu kontrol altına alınmış olsa da itfaiye ekipleri, rüzgarların yeni yangınlara yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının ilk tahminlerine göre, Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan yangında 2 bin 500 hayvan telef, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.

Nea Aghialos'taki F-16'lar Larissa'ya taşındı

Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da sahil kasabası Nea Aghialos'ta 111. Savaş Kanadı'nda bulunan F-16'ların tedbiren Larissa'ya taşındığı belirtildi.

Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla dün Magnisia bölgesinde sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyulmuştu. Patlamaların meydana geldiği mühimmat yüklü depoda teknik ekibin hazır bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, mühimmat deposunun "çok yüklü" olduğu ve yangın güvenlik sistemlerinin çalışmadığı öne sürüldü.

Yunan basınına göre, hava üssünün çevresi ulaşıma kapatılırken patlamalarda can kaybı yaşanmadı.

4 kişi ölmüştü

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

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