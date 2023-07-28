Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2023 19:30

Katar'dan Ukrayna'ya 100 milyon dolar

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Katar'ın, insani yardım çalışmaları kapsamında Ukrayna'ya 100 milyon dolar tahsis edeceğini bildirdi.

Katar'dan Ukrayna'ya 100 milyon dolar
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, Al Sani'nin, insani yardım olarak Ukrayna'ya 100 milyon dolar tahsis edeceklerini aktardığını kaydeden Şmıgal, "Bu para sağlık, eğitim, insani mayın temizleme, diğer önemli sosyal ve insani projelerin onarımı için kullanılacak." ifadesini kullandı.

Şmıgal, görüşmede, Karadeniz tahıl girişiminin yeniden faaliyete geçmesinin önemli olduğunu, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına devam edilmesi gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülünü ayrıntılı olarak ele aldıklarına dikkati çeken Şmıgal, "Rusya'nın yasa dışı yollarla götürdüğü ve topraklarında tutmaya devam ettiği Ukraynalı çocukların geri dönüşüne arabuluculuk etmeye istekli olduğu için Katar'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Şmıgal, Hükümetlerarası Ortak Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde yakın işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını, yüksek teknoloji ve dijitalleşmeden Ukrayna'nın ihtiyaç duyulan bölgelerinde içme suyu teminine kadar, çeşitli alanlarda çalışmak üzere uzmanlaşmış gruplar ve komisyonlar kurma konusunda da anlaştıklarını kaydetti.

ETİKETLER
Katar Ukrayna
Sıradaki Haber
Threads’in kullanıcı sayısı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:00
Trump'tan başkanlık açıklaması: Hüküm giysem de kampanyaya devam edeceğim
19:50
İsrailliler iç savaştan korkuyor
19:41
Yunanistan'daki şiddetli yangınlara ilişkin "durum daha iyi" açıklaması
19:48
Bakan Işıkhan: Deprem bölgesi için GSS kapsamındaki düzenlemelerin süresi uzatıldı
19:39
Marmara Denizi'nde fırtına: Feribottaki panik anları kamerada
19:15
Threads’in kullanıcı sayısı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi' inşaatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi' inşaatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde fırtına: Feribottaki panik anları kamerada
Marmara Denizi'nde fırtına: Feribottaki panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ