Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 11:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü
Kudüs’te, Ahovia Sandek adlı gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle İsrailli polisin yargılamasını isteyen aşırı sağcı bir grubun gerçekleştirdiği protestoda 14 İsrailli gözaltına alındı.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te aşırı sağcı İsrailliler, Ahovia Sandek adlı gencin ölümünden sorumlu tuttukları İsrail polisinin yargılanması için eylem yaptı.
Geçtiğimiz yıl Ahovia Sandek adlı bir gencin ölümünden sorumlu tutulan polis memurlarının yargılanmasını isteyen İsrailliler, eylemde polis araçlarına saldırdı, polislere taş atarak protesto etti.
İsrail güçleri ile sağcı İsrailliler arasında arbedenin yaşandığı olayda, 14 İsrailli gözaltına alındı.
Eylemciler, gözaltının ardından kontrol noktasına götürüldü.
Etiketler: İsrail
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