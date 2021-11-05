Çin, son aylarda tedarik zincirlerinin katı emisyon hedefleri ve fosil yakıtlardaki rekor fiyatlar nedeniyle bir enerji kriziyle sarsılmasının ardından kömür üretimini artırdı.

Cuma günü kuzey Çin'i yoğun bir sis örtüsü kapladı. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 200 metrenin altına düştü.

Oyun alanları ve otoyollar kapatıldı

Şubat ayında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan başkentteki okullara beden eğitimi derslerini ve açık hava etkinliklerini durdurmaları talimatı verildi.

Şanghay, Tianjin ve Harbin gibi büyük şehirlere giden otoyollar görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle kapatıldı.

Pekin'deki ABD büyükelçiliğinde bir izleme istasyonu tarafından tespit edilen kirlenme, genel nüfus için "çok sağlıksız" olarak tanımlanan seviyelere ulaştı.

Akciğerlerin derinliklerine nüfuz eden ve solunum yolu hastalıklarına neden olan küçük partikül madde seviyesi sınırın çok yukarısına çıktı.

Pekin hükümeti, kirliliği olumsuz hava koşulları ve bölgesel kirliliğin yayılmasına bağladı ve sisin cumartesi akşamına kadar devam edeceğini söyledi.

COP26'da Çin'e eleştiri

İklim değişikliğinden sorumlu sera gazlarının yayılımında en büyük paya sahip olan Çin COP26 müzakereleri için bu hafta İskoçya'da biraraya gelen liderler tarafından da eleştiriliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, şahsen katılmak yerine yazılı bir metin göndermişti.

Çin, enerjisinin yaklaşık yüzde 60'ını yanan kömürden üretiyor.