Azerbaycanlılar Karabağ zaferini unutmuyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ'da ele geçirilen askeri araçlar sergileniyor.

Her Azerbaycanlı şehitler hayırla anıyor.

Müze parkta 300'den fazla teçhizat, 150'ye yakın ağır ve zırhlı araç ile imha edilen savunma ve top sistemleri sergileniyor.

5 hektarlık araziye kurulan alanda Ermenistan ordusuna ait iki binden fazla askeri aracın plakasından hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı da dikkati çekiyor.

