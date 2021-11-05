Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycanlılar Ganimetler Parkı'nda zaferi kutluyor
10 Kasım 2020'de Karabağ'da zaferini ilan eden Azerbaycan, savaşta etkisiz hale getirdiği Ermeni Zırhlı araçlarını Ganimetler Parkında sergiliyor. Azerbaycanlılar, savaşın birinci yılında parkı ziyaret ederek, zaferin gururunu yaşıyor.
Azerbaycanlılar Karabağ zaferini unutmuyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ'da ele geçirilen askeri araçlar sergileniyor.
Her Azerbaycanlı şehitler hayırla anıyor.
Müze parkta 300'den fazla teçhizat, 150'ye yakın ağır ve zırhlı araç ile imha edilen savunma ve top sistemleri sergileniyor.
5 hektarlık araziye kurulan alanda Ermenistan ordusuna ait iki binden fazla askeri aracın plakasından hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı da dikkati çekiyor.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu
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