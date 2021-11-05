Emergent'ın tesislerinde zarar gören aşılar nedeniyle milyonlarca dolarlık anlaşma iptal oldu.

Baltimore'da tesisleri bulunan Emergent, sözleşmenin feshi nedeniyle yaklaşık 180 milyon dolardan vazgeçeceğini söyledi.

Emergent BioSolutions, Trump yönetiminin aşı geliştirme ve dağıtımını hızlandırma çabasında rol oynamıştı.

Ancak tesisteki sorunlar arka arkaya geldi.

Aşılar kontamine oldu

Mart ayında, Oxford-AstraZeneca aşılarının üretiminde kullanılması amaçlanan malzemeler, Johnson & Johnson aşısının 15 milyon dozuna zarar verdi.

Aşılarla ilgili sorunlar, üretimde aylarca süren bir gecikmeye neden oldu.

Biden yönetimi, Emergent'da aşı üretiminin doğrudan kontrolünü Johnson & Johnson'a verdi.

Haziran ayında, Gıda ve İlaç İdaresi, tesiste üretilen Johnson & Johnson aşısının en az 60 milyon ek dozunu atma kararı aldı.

Baltimore'daki Bayview fabrikasındaki gecikmeler, J&J'nin özellikle uzak bölgelerde ve yoksul ülkelerde insanları aşılamada önemli bir rol oynama engelledi.

FDA, geçmişte Emergent'ı yetersiz eğitimli çalışanlar, çatlamış şişeler ve tesislerinden birinin etrafındaki küf ve kontaminasyonu yönetme yanlışları gibi sorunlar nedeniyle defalarca uyarmıştı.