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Dünya
AA 28.12.2023 00:16

İsrailli Yahudi işgalciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktü

İsrailli Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracı ile kezzap dökerek saldırdı.

İsrailli Yahudi işgalciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktü
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, işgalcilercilerin Beytüllahim'in doğusundaki Berriye er-Reşadiye bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadıra saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bericiyye, Yahudi işgalcilerin, 40 yaşındaki Muhammed Avvad er-Reşadiye'nin ailesiyle kaldığı çadıra dron kullanarak kezzap döktüğünü söyledi.

Saldırıda çadırın büyük hasar gördüğünü aktaran Bericiyye, 9 kişiden oluşan ailenin, yaralanmadan çadırdan çıkmayı başardığını aktardı.

Bericiyye, Yahudi işgalcilerin, 7 Ekim'den bu yana Arab er-Reşadiye bölgesindeki Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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