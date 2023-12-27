Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.12.2023 22:01

Apple'ın akıllı saatlerine ilişkin satış yasağı geçici olarak duruldurdu

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, sağlık teknolojisi şirketi Masimo ile yaşanan patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple'ın en yeni akıllı saat modellerinin ABD'deki satışının yasaklanmasına yönelik kararı geçici olarak durdurdu.

Apple'ın akıllı saatlerine ilişkin satış yasağı geçici olarak duruldurdu

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun Masimo'nun şikayeti üzerine Apple'ın akıllı saat modelleri Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ithalatı ve satışının yasaklanması kararı sonrası Temyiz Mahkemesi, Apple'ın kararın durdurulmasına yönelik talebini değerlendirdi.

Mahkeme, Apple'ın en yeni akıllı saat modellerinin ABD'deki satışının yasaklanmasına yönelik kararı geçici olarak durdurdu.

Biden yönetimi kararı veto etmemişti

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun ekimde Masimo'nun şikayeti üzerine Apple'a söz konusu akıllı saatlerin ithalatını ve satışını durdurma talimatı vermesi kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmemişti.

25 Aralık'a kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı veto etmemesiyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklanmıştı.

Apple ise Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etmişti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Korumasının değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.

ETİKETLER
ABD Apple
Sıradaki Haber
İsrail ordusuna katılmayı reddeden İsrailli genç hapse atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
Van- Bahçesaray karayolunda terk edilen 2 araç çığ altında kaldı
22:19
İsrail, Gazze Şeridi'nde 82 günde 8 bin 800 Filistinli çocuğu öldürdü
22:01
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücreti değerlendirdi
21:56
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira
21:45
İsrail ordusuna katılmayı reddeden İsrailli genç hapse atıldı
21:42
Fanatik Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı: Mezarlığa kesik eşek başı asıldı
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
FOTO FOKUS
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ