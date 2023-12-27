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Dünya
İHA 27.12.2023 21:35

Fanatik Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı: Mezarlığa kesik eşek başı asıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te fanatik bir Yahudi, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait bir mezarlığa kesik eşek başı astı.

Fanatik Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı: Mezarlığa kesik eşek başı asıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te fanatik bir Yahudi, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait bir mezarlığa kesik eşek başı astı.

Filistin’in işgal altındaki topraklarından Doğu Kudüs’te fanatik Yahudilerin, Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fanatik bir Yahudi’nin Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Bab al-Rahma mezarlığına kesik eşek başı astığı aktarıldı.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada ise, mezarlığa yönelik çirkin saldırıyla ilgili `akli dengesinin bozuk` olduğu iddia edilen 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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