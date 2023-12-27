İsrail, Gazze Şeridi'nde 82 günde 8 bin 800 Filistinli çocuğu öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu ölüm ve yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere 21 bin 110 Filistinliyi öldürdüğü, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 55 bin 243 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarıyla yıktığı binaların enkazında veya akıbeti bilinmeyen 7 bin Filistinlinin kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 311 sağlık çalışanı, 40 sivil savunma görevlisi ve 103 gazetecinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail güçlerinin Gazze'de 8'i gazeteci ve 40'ı sağlık çalışanı olmak üzere 2 bin 600'den fazla Filistinliyi alıkoyduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,8 milyon Filistinlinin İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildiği, bu kişilerin barınma merkezlerinde zor şartlar altında yaşadığı ve acil yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Gazze'de yerinden edilen kişilerin kalabalık sığınma merkezlerinde yaşam mücadelesi vermesi nedeniyle 355 bin bulaşıcı hastalık vakasının kayıtlara geçtiği bildirilen açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlara gerekli yardımların sağlanması için çağrı yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 126 hükümet tesisini yıktığı, 285 okul ve üniversiteye zarar verdiği, bunlardan 92'sinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

İsrail'in ibadethaneleri hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 115 caminin yerle bir edildiği, 200 caminin kısmen yıkıldığı ve 3 kilisenin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 65 bin konutu tamamen, 290 bin konutu da kısmen yıkarak toplam 355 bin konuta zarar verdiğine dikkat çekildi.

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada, 23 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 140 sağlık kuruluşunun hedef alındığı, 102 ambulansın da vurularak kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.