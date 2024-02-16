İsrailli STK: Yahudi yerleşimciler 2023'te Batı Şeria'da rekor seviyede kaçak yerleşim birimi kurdu

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, Yahudi işgalciler tarafından 2023'te Batı Şeria'da kurulan "kaçak yerleşim birimlerine" ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2023'te Batı Şeria'da 26 kaçak yerleşim birimi kurulduğu kaydedildi. Söz konusu yerleşim noktalarından 10'nun 7 Ekim 2023 sonrası kurulduğuna dikkati çekildi.

Yahudi yerleşimcilerce Batı Şeria'da 1996'dan bu yana kaçak yerleşim birimleri kurulmaya başlandığı ve geçen yılki sayının o tarihten bu yana yıllık düzeyde en yüksek olduğunun altı çizildi.

Batı Şeria'da 2022'de kurulan kaçak yerleşim birimi sayısının 5 olduğu belirtilen raporda, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti döneminde yerleşimlere eşi benzeri görülmemiş bir destek gördük." ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinde yer alan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle öne çıkıyor.

Hem Smotrich, hem de Ben-Gvir yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşıyor.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Peace Now'a göre, İsrail yönetimi 2023'te yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde "geriye dönük yasallaştırma" sürecini başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi işgalci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.