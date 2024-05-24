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Dünya
TRT Haber 24.05.2024 13:06

İsrailli kanal gazetecileri hedef aldı, 3 dakikalık haberin 1 dakikası TRT Arabi'ye ayrıldı

İsrail'in katliamlarını dünyaya duyuran gazeteciler yine hedefte. Basın mensuplarına yönelik kısıtlamalarını artıran İsrail'in Kanal 14 televizyonu, gazetecileri hedef alan bir haber yayınladı. Hedef gösterilen kurumlar arasında TRT Arabi kanalı da var.

150'ye yakın gazeteciyi katlettiler, bazı televizyonların faaliyetlerini durdurdular, bazılarının canlı yayın ekipmanlarına el koydular.

İsrail, sansür yasasıyla da medyanın sesini kısmak istedi.

Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran gazetecilere baskılarını artıran İsrail'de bu kez Kanal 14 televizyonu, birçok medya kuruluşunu hedef gösteren bir haber yayınlandı.

Haberde hedef alınan kurumlar arasında TRT Arabi kanalı da var.

Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen kanal, Filistinlilerin sesi olan TRT Arabi kanalı ve muhabirini açıkça hedef gösterdi.

3 dakikalık haberin 1 dakikası TRT Arabi'ye ayrıldı

3 dakikalık haberin 1 dakikası TRT Arabi kanalı ile muhabiri Fehmi Shtewe 'ye ayrıldı.

Shtewe'nin İsrail işgaline karşı duran Filistinli bir kadın ile yaptığı röportajın kullanıldığı haberde, TRT Arabi muhabiri doğrudan hedef gösterildi.

Daha önce de İsrail'in katliamlarını dünyaya duyurmaya çalışan TRT Arabi'nin kameramanı saldırılar sırasında yaralanmış ve bacağını kaybetmişti.

TRT Arabi Kameramanı dünyaya seslendi: Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim
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İsrail, Gazze’deki katliamını ortaya koyan medya organlarını sınırlamak için 5 Mayıs'ta sansür yasası çıkarmıştı.

Bu kapsamında El Cezire'nin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

El Cezire kanalı ile yetinmeyen İsrail makamları, ABD merkezli AP’nin İsrail’de görev yapan ekibinin canlı yayınına müdahale ederek ekipmanlarına el koymuştu. 

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