İsrail kanalı TRT'yi hedef aldı

Top atışları ile canlarına kastedildi, silahın dipçiği ile kamerası kırıldı, yayınlarına müdahale edildi... TRT, farklı dillerdeki kanalları ile Gazze’de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyururken birçok kez İsrail tarafından hedef alındı.

Ancak TRT Haber başta olmak üzere tüm TRT kanalları, İsrail’in bu saldırıları karşısında doğru ve tarafsız haberciliği ile dünya basınına örnek olacak yayınlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in TRT ekibine saldırısı) Şurada gördüğünüz gibi gazi bir kameramız var. İsrail güçleri basın mensuplarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmış olsa da hakikatlerin ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Bir kameramız gider bin kameramız gelir. pic.twitter.com/dPUyQTXFgS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2023

TRT Arabi muhabiri doğrudan hedef gösterildi

TRT sadece fiziki müdahaleye maruz kalmıyor, İsrail basını tarafından da hedef gösteriliyor. Bunun son örneği, skandal bir haber ile Kanal 14 televizyonunda yaşandı. Filistin’deki dramı haberleştiren medya kuruluşlarının hedef alındığı 3 dakikalık haberin 1 dakikasında TRT Arabi kanalı ile muhabiri Fehmi Shtewe'yi hedefe koydu. İsrail işgaline karşı duran Filistinli bir kadın ile yaptığı röportajın kullanıldığı haberde görüntüsü sık sık ekrana verildi, doğrudan hedef gösterildi.

TRT Arabi kameramanı ağır yaralandı

Bu skandal haber, İsrail’in, yaşanan katliamların haberleştirilmesi karşısındaki tahammülsüzlüğünün tezahürü oldu. İsrail'in daha önce TRT muhabir ve kameramanlarını hedef aldığı görüntüler ise hala hafızalarda yerini koruyor.

Nisan ayında Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda TRT Arabi ekibine saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan TRT Arabi kameramanı Sami Şehade'nin sağ ayağı ampüte edildi.

Şehade, saldırıdan sonra, "Tek ayakla kalsam da bastonla çalışsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Bir aylık tedavinin ardından yeniden görevinin başına döndü.

İsrail güçleri, TRT Haber kamerasını kırdı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan TRT Haber ekiplerini de sık sık hedef aldı. Kasım ayında, Mescid-i Aksa'da yayın yapan TRT Haber ekibini canlı yayında engelledi. TRT kamerasını kırdı, TRT Haber'e yönelik çirkin saldırı dünya basınında da geniş yer buldu.

İsrail askerleri TRT Haber ekibine Lübnan sınırında müdahale etti

İsrail askerleri, yine Kasım ayında Lübnan-İsrail sınırında da canlı yayın yapan TRT Haber ekibine müdahale etti. Yayın sırasında kamerayı kapatan İsrail güçleri, TRT Haber muhabirini uzaklaştırmaya çalıştı.