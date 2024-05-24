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Dünya
AA 24.05.2024 13:00

The Guardian: İsrail işgalcilere istihbarat sağladı

İsrail'de güvenlik güçleri ile işgalciler arasında "gizli anlaşma" yapıldığı ortaya çıktı. İngiliz medyasında çıkan haberde, Gazze'ye giden yardım konvoylarının engellenmesi için, işgalcilere istihbarat sağlandığı yazıldı.

The Guardian: İsrail işgalcilere istihbarat sağladı

İsrailli işgalciler, aylardır yardım konvoylarının Gazze'ye girişini işte böyle engelliyor.
Yardım taşıyan tırların önünü kesiyor ve zarar veriyor.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, saldırıların ardında İsrail güvenlik güçleri ile işgalciler arasındaki iş birliği var. İşgalcilere istihbarat sağlanıyor, yardım konvoylarının rota bilgileri veriliyor.

Gazete, haberini tanık ve insan hakları aktivistlerinin ifadelerine dayandırıyor. "Tzav 9" adlı aşırı sağcı grubun sözcüsü Rachel Touitou istihbaratın İsrailli yetkililerden alındığını doğruladı.

Filistinli bir tır şoförü ise İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları sadece seyrettiğini belirtti.

şgalcilerin faaliyetlerini belgelemek için Terkumya kontrol noktasına giden İsrailli insan hakları avukatı Sapir Sluzker Amran da benzer ifadeler kullandı.

İşgalciler tarafından dövüldüğünü ve İsrailli yetkililerin saldırıyı durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi. 

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