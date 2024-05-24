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Dünya
AA 24.05.2024 11:46

İsrail ordusu: Gazze'de 3 İsraillinin cenazesine ulaşıldı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

İsrail ordusu: Gazze'de 3 İsraillinin cenazesine ulaşıldı
[Fotograf: Reuters]

Ordudan yapılan açıklamada, gece düzenlenen "operasyonda" Orion Hernandez Radoux, Hanan Yablonka ve Michel Nisenbaum'un cenazelerinin Gazze'de bulunduğu belirtildi.

Cenazeleri Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Radoux, Yablonka ve Nisenbaum'un 7 Ekim'de öldürüldüğünün düşünüldüğü kaydedildi.

Söz konusu İsraillilerin cenazelerinin ülkelerine getirildiği ve ailelerinin bilgilendirildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması ise İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

Hamas'ın elinde 125 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

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