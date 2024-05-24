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Dünya
AA 24.05.2024 11:16

CIA Direktörü esir takası müzakerelerini canlandırmak için Mossad Direktörü'yle görüşecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için Mossad Direktörü David Barnea ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği belirtildi.

CIA Direktörü esir takası müzakerelerini canlandırmak için Mossad Direktörü'yle görüşecek
[Fotograf: İHA]

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Burns'un, Barnea ve Al Sani ile yapacağı görüşme için "gelecek günlerde" Avrupa'ya gideceği aktarıldı.

Görüşmenin tam tarihi ve hangi ülkede yapılacağına ilişkin detay verilmeyen haberde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in söz konusu görüşmeye katılıp katılmayacağının ise bilinmediği ifade edildi.

Haberde, bu toplantının esir takası müzakerelerinin yaklaşık 2 hafta önce kesintiye uğramasından sonra yapılacak ilk üst düzey görüşme olduğuna dikkat çekildi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin, 23 Mayıs'ta İsrailli müzakere heyetine, esir takası konusundaki görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

Hamas'ın elinde 128 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

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