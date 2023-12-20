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Dünya
AA 20.12.2023 14:47

İsrailli gazeteciden, "Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi" çıkışı

İsrailli gazeteci Zvi Yehezkeli, ordunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim akabinde 100 bin kişiyi öldürmesi, ardından ateşkes ve esir takasının gündeme gelmesi gerektiğini savundu.

İsrailli gazeteciden, "Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi" çıkışı
[Fotograf: AA]

Yehezkeli, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrailli gazeteci, "Bana göre İsrail ordusunun, (Gazze'de) 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül saldırı başlatması gerekirdi." ifadesini kullandı.

"Ancak 100 bin kişinin ölümüne yol açacak İsrail saldırısından sonra ateşkes ve esir takasının gündeme gelmesi" gerektiğini savunan Yehezkeli, "Askeri bir saldırıdan bahsediyorum, bizim gördüğümüz saldırıdan daha ölümcül olması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Gazze'de 20 bin civarında Hamas üyesi olduğunu söyleyen İsrailli gazeteci Yehezkeli, Gazze'de kimin masum olup olmadığının ayırt edilemediğini öne sürdü.

Program sunucusunun "Gerçekten, 100 bin kişinin öldürülmesini mi istiyorsunuz?" sorusuna, Yehezkeli, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının akabinde, Tel Aviv yönetiminin 27 Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu" benzeri bir saldırının başlatılması gerektiğini savundu.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün süren saldırılarda 410'u çocuk, 104'ü kadın 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

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