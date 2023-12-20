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Dünya
AA 20.12.2023 13:55

Kremlin: İngiltere yüzünden Ukrayna ile müzakereler için temel yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın mart ayında (2022) İngiltere'nin ısrarı üzerine müzakere masasından çekilmesinden bu yana müzakereler için temel yok." dedi.

Kremlin: İngiltere yüzünden Ukrayna ile müzakereler için temel yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın mart ayında (2022) İngiltere'nin ısrarı üzerine müzakere masasından çekilmesinden bu yana müzakereler için temel yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "Rusya ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Ukrayna ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını düşünüyoruz. Ukrayna'nın mart ayında (2022) İngiltere'nin ısrarı üzerine müzakere masasından çekilmesinden bu yana müzakereler için temel yok. Bundan sonra müzakere yapılmadı." diye konuştu.

"Barış formülünü Rusya'sız bulmaya çalışıyorlar"

Peskov, Zelenskiy'nin geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladığını hatırlattı.

Ukrayna'nın "Barış Formülü" inisiyatifini de değerlendiren Peskov, "Barış formülünü Rusya'sız bulmaya çalışıyorlar. Bu saçma ve sonuç potansiyeli olmayan bir süreç." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını belirterek, "Rusya'dan bir talep görmüyorum. Bunu onların davranışlarında göremiyorum. Söylemde sadece kibir ve cinayet görüyorum." demişti.

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