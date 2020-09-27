Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İsrailli eski bakanın hırsızlık yaparken çekilen görüntüleri yayınlandı
Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın tarihi eser hırsızı olduğu ortaya çıktı. İsrailli bakanın 1969 yılında Mısır'dan tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayımlandı.
Arap-İsrail savaşlarının ordu komutanlığını yaptı,
Moşe Dayan İsrail'in eski savunma bakanı idi.
Ama tarihi eser kaçakçısı olduğu ortaya çıktı.
Bu haber İsrailli Maariv gazetesi'nde bir fotoğrafla gözler önüne serildi.
EFEKT
Fotoğrafta Moşe Dayan ve beraberindeki askerler Mısır'ın Sina yarımadasındaki Serabit el-Hadim bölgesinde tarihi eser dolu çantaları taşırken görülüyor.
Fotoğrafı çeken gazeteci ise askerliği sırasında olaya bizzat tanık olduğunu anlattı.
Moşe Dayan'ın Sina'daki arkeolojik alanı talan ettiğini belirtti.
EFEKT
İsrail Maariv gazetesi daha önce de Moşe Dayan'ın kaçakçı olduğu yolunda haberler yapmıştı.
Etiketler: Savunma Bakanı moşe dayan israilSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:06
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