Arap-İsrail savaşlarının ordu komutanlığını yaptı,

Moşe Dayan İsrail'in eski savunma bakanı idi.

Ama tarihi eser kaçakçısı olduğu ortaya çıktı.

Bu haber İsrailli Maariv gazetesi'nde bir fotoğrafla gözler önüne serildi.

EFEKT

Fotoğrafta Moşe Dayan ve beraberindeki askerler Mısır'ın Sina yarımadasındaki Serabit el-Hadim bölgesinde tarihi eser dolu çantaları taşırken görülüyor.

Fotoğrafı çeken gazeteci ise askerliği sırasında olaya bizzat tanık olduğunu anlattı.

Moşe Dayan'ın Sina'daki arkeolojik alanı talan ettiğini belirtti.

EFEKT

İsrail Maariv gazetesi daha önce de Moşe Dayan'ın kaçakçı olduğu yolunda haberler yapmıştı.

