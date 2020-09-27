İran devlet televizyonuna açıklamada bulunan Herirçi, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi verdi.

Bugünden itibaren Elburz eyaletinde yeniden hayata geçirilen kısıtlamalara işaret eden Herirçi, "Hâlihazırda endişelerin temel noktası Tahran'dır. Çünkü Tahran'da gidiş-geliş ve kalabalık çok fazla. Bu da diğer eyaletlere ziyadesiyle etki ediyor. Tahran'da kısıtlamalar yeniden hayata geçirilebilir ve bu ihtimal başkentte diğer eyaletlere göre daha fazladır." ifadelerini kullandı.

Okul, üniversite, spor salonları, kuaförler ve düğün salonları gibi yerlerin kapanabileceğini ve bunun valililiklerin inisiyatifinde olduğunu aktaran Herirçi, "Maske kullanma oranı yüzde 50'nin altında, ekonomik kriz nedeniyle ceza uygulanmıyor ve sadece hizmet verilmiyor. Mart ayında sağlık kurallarına uyma oranı yüzde 81'di şimdi ise yüzde 61'e düştü." bilgisini paylaştı.

Herirçi ayrıca ülkedeki 14 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinden 10 bininin salgına yakalandığını ve bunlardan 200 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.