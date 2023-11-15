Açık 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.11.2023 22:38

İsrailli bakanlar 40 gün sonra Gazze'ye giren yakıtı sindiremedi

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'den bu yana elektrik verilmeyen ve hastanelerin çalışamaz hale geldiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 40 gün sonra yakıt girişine izin verilmesini eleştirdi.

İsrailli bakanlar 40 gün sonra Gazze'ye giren yakıtı sindiremedi

Regev, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "UNRWA'ya (Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) yakıt Hamas'a yakıttır." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yakıt = silah" iddiasında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Tally Gotliv de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakıt girişini eleştirdi.

Gotliv, "Daha önceki sözlerin aksine, bugün 24 bin litre yakıtın Gazze'ye nakledilmesi yönündeki yanıltıcı karar hakkında hükümetten bir açıklama duyan var mı? Bu, boşu boşuna yapılan aşağılayıcı eylem için bir mazeret duyan var mı?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in sadece "yardım dağıtımında kullanımına" izin verdiği yakıt Gazze'ye ulaştı
İsrail'in sadece "yardım dağıtımında kullanımına" izin verdiği yakıt Gazze'ye ulaştı

İsrail'in 7 Ekim'de elektriğini kestiği Gazze Şeridi'ne 40 gün sonra bu sabah ilk kez sınırlı miktarda yakıt girişi oldu.

Tel Aviv yönetimi, sadece Birleşmiş Milletlerin (BM) Mısır'dan gelen yardımları almakta kullanması için yaklaşık 23 bin litre yakıtın Mısır'daki Refah Kapısı'ndan Gazze'ye girişine onay vermişti.

İsrail yönetimi, elektrik olmadığından çoğu hastanenin bile hizmet dışı kaldığı Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana yakıt girişine izin vermiyordu.

Netanyahu, daha önce birçok kez yaptığı açıklamada, Gazze'deki esirler dönmeden bölgeye yakıt girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nin oksijen ünitesi ve jeneratörünü çalıştıran teknisyenleri alıkoydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:48
BMGK çatışmalara uzun aralar verilmesini öngören tasarıyı kabul etti
23:46
Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
23:44
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü
23:32
İran: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısı savaş suçunun somut bir örneği
23:21
BMGK, Gazze'deki insani durumla ilgili yeni bir karar tasarısı oylamaya hazırlanıyor
23:07
İngiltere Parlamentosu Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi reddetti
Kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor: Ağladılar, dua ettiler...
Kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor: Ağladılar, dua ettiler...
FOTO FOKUS
Bakan Koca'nın Mısır'da ziyaret ettiği Gazzeli yaralılar yaşadıklarını anlattı
Bakan Koca'nın Mısır'da ziyaret ettiği Gazzeli yaralılar yaşadıklarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ