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Dünya
AA 15.11.2023 22:08

İsrail bildiri dağıtıyor, halkın bazı yerleri terk etmesini istiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi.

İsrail bildiri dağıtıyor, halkın bazı yerleri terk etmesini istiyor
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bazı bölgelere acilen tahliye edilmesini içeren broşürler attı.

Han Yunus kentinin doğusunda İsrail sınırı yakınında yer alan El-Karara, Huzaa, Beni Suheyla ve Absan mahallelerinde yaşayanların evlerinin boşaltılması istendi.

Broşürlerde, "Güvenliğiniz için acilen ikamet ettiğiniz yeri boşaltıp bilinen barınaklara gitmeniz gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Böylece, İsrail ordusu, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki sivilleri de yine yaşadıkları yerden zorla tahliye emri vermiş oldu.

İsrail bildiri dağıtıyor, halkın bazı yerleri terk etmesini istiyor

Dağıtılan bildiride şu sözler yer alıyor:

Han Yunus, Khuza'a, Bani Süheyla ve Abasan'ın doğu mahallelerinin sakinlerine;

Hamas ve terör örgütlerinin eylemleri, IDF'yi Sakatakum bölgesinde kendisine karşı harekete geçmeye zorluyor. IDF, size veya ailelerinize zarar vermekle ilgilenmiyor.

Güvenliğiniz için ikamet ettiğiniz yeri derhal tahliye etmeli ve bilinen barınaklara gitmelisiniz.

Teröristlerin veya tesislerinin yakınında bulunan herkes hayatını tehlikeye atıyor ve terör örgütlerinin kullandığı her ev hedef alınacak.

IDF talimatlarına göre hareket etmek siz sivillerin zarar görmesini önler

İsrail Savunma Ordusu

"Washington, Londra, Brüksel ve Berlin'de evde kimse var mı?"

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, birbiri ardına yok ettiği mahallelerde NRC yardım çalışanlarının peşini bırakmıyor. Şimdi de Han Yunus'tan bile çıkmalarını isteyerek, var olmayan 'bilinen barınaklara' kaçma talimatı veriyor. Washington, Londra, Brüksel ve Berlin'de evde kimse var mı?" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Radyosunun aktardığı haberde de ordunun ilk kez Han Yunus'ta bazı mahalleleri boşaltmasını istediği ve bunun İsrail ordusunun Gazze'deki işgalini genişletmesine ilişkin önemli bir hamle olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halka, güvenli olduğunu iddia ettiği güneye gitmeleri yönünde defalarca uyarılarda bulunarak, hastaneler dahil sivil altyapıyı büyük yıkıma uğratarak zorla tehcir etmişti.

Yerinden edilen Filistinlilerin güneye gidişi için "güvenlik koridorları" açıklayan İsrail ordusu, bu yollarda birçok Filistinliyi hedef almıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze
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