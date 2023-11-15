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Dünya
AA 15.11.2023 21:49

Hamas: İsrail, Şifa Hastanesi'ne silah yerleştirerek komik bir tiyatro kurguluyor

Hamas, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde silah bulduğunu iddia etmesini "komik bir tiyatro oyunu" olarak niteledi.

Hamas: İsrail, Şifa Hastanesi'ne silah yerleştirerek komik bir tiyatro kurguluyor
[Fotograf: AA]

Hamas, İsrail'in, "Hamas'ın faaliyetlerinin bulunduğuna işaret eden istihbarat bilgileri doğrultusunda belirli bir yerleşkeye baskın düzenlediğine" dair açıklamasına yanıt verdi.

İsrail'in Şifa Hastanesi'nde silah ve teçhizat bulunduğunu iddia etmesinin, "Gazze'de sağlık sektörünü yok etmeye yönelik suçunu meşrulaştırmaya çalıştığı yalanların ve ucuz propagandanın devamından başka bir şey olmadığı" belirtildi.

Bu iddiaların İsrail'in Rantisi Çocuk Hastanesi'ne baskın sırasında yaptığı içi boş propagandanın benzeri olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in bir yere silah yerleştirerek, artık kimseyi kandıramadığı komik bir tiyatro oyunu kurguladığı aktarıldı.

"İsrail'in çocuklara, kadınlara ve savunmasız sivillere karşı işlediği suçları örtbas etmek için yaydığı yalan ve aldatmacanın boyutunun farkındayız." ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara, hastanelerin koşullarını gözden geçirmek ve İsrail'in yalan söylemi ile asılsız iddialarını tespit etmek için uluslararası bir komite kurma çağrısını iki haftadır birden fazla kez tekrarlıyoruz."

İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.

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