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Dünya
AA 15.11.2023 21:32

Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 500'e ulaştı

Gazze'deki hükümet: 180 kişi artarak çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 500'e ulaştı.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 500'e ulaştı

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