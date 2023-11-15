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AA
HABER GİRİŞ
15.11.2023 21:32
, 15.11.2023 21:39
SON GÜNCELLEME
15.11.2023 21:39
Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 500'e ulaştı
Gazze'deki hükümet: 180 kişi artarak çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 500'e ulaştı.
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