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Dünya
AA 15.11.2023 20:09

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarının durdurulması çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi, tüm dünyaya İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırılarının durdurulması için müdahale etme çağrısında bulundu.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarının durdurulması çağrısı

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'nde "savaş suçu" işlediği belirtildi.

Tüm dünya ülkelerine İsrail'in saldırılarını durdurmak için müdahale çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, savaş suçu, ahlaka ve insanlığa karşı suç olarak sınıflandırılan bu uygulamaları, Şifa Hastanesi'ne yönelik bir kışkırtma ve kamuoyunu yanıltma kampanyasının ardından gerçekleştirdi."

Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri tümüyle durdu
Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri tümüyle durdu

İsrail'in, Şifa Hastanesi'nden çıkış için güvenli geçişlerin varlığından bahsetmesinin sadece bir “propaganda” olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nden ayrılmaya çalışan birçok aileyi sahada ve doğrudan infaz ederek 30'dan fazla kişiyi öldürdüğü ve onlarca kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail askerleri, kompleksin içindeki binalara tanklar, ağır silahlı askerler, patlayıcılar ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenledi. Hastane içerisinde ateş açtı. İsrail ordusu çok sayıda çocuğu ve bazı hastaları hastaneden kovarak sokağa attı ve onları ölüme terk etti." ifadeleri kullanıldı.

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor
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İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerini tehdit ederek binaları boşalttırdığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Tıp Kompleksi'nde çok sayıda hasta, yaralı ve yerinden edilmiş kişi ile çok sayıda sağlık ve bakım personelini darbettiği, kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı ve onlara hakaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "hala çeşitli suçlar ve katliamlar işleyen" İsrail ordusunun hastanenin içinde ateş açarak yaralılar, hastalar ve yerinden edilmişler arasında korku ve paniğe neden olduğu aktarıldı.

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İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.

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