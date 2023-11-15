Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri tümüyle durdu

Şifa Hastanesi'nden güvenlik gerekçesiyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri içeride alıkoyduğunu söyledi.

İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğunu aktaran kaynak, "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir" dedi.

"Diyaliz bölümünde konuşlandılar"

İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti.

Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.