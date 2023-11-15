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Dünya
AA 15.11.2023 18:16

Mısır Sağlık Bakanı, Gazze'ye sağladığı tıbbi destek için Türkiye'ye teşekkür etti

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, İsrail'in abluka ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Mısır Sağlık Bakanı, Gazze'ye sağladığı tıbbi destek için Türkiye'ye teşekkür etti

Abdulgaffar, Mısır'daki Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Mısır arasında yüz yıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Gazze Şeridi'ne tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı Koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

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Koca'nın Mısır'a ziyaretinin de Gazze Şeridi'nde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri işbirliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdulgaffar, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır'ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var."

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Gazze'ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir işbirliği olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Mısır'ın Gazze'deki kanser hastaları için harcadığı çabaların da altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze'den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdulgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı.

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