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TRT Haber 15.11.2023 13:50

Emine Erdoğan: Kalıcı barış için çaba göstermeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Filistin İçin Tek Yürek’ toplantısında konuştu.

Emine Erdoğan: Kalıcı barış için çaba göstermeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Filistin İçin Tek Yürek’ toplantısında konuşuyor.

Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hiçbir ideoloji masum bir insanın canından değerli değildir. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanı merhametle kucaklayan bir küresel anlayışı savunacağız. Bu karanlığa asla teslim olmayacağız. Nöbet halinde barış çağrımızı sürdürelim. Filistin'deki haksız işgal sona ermelidir. 

BM ve İslam İşbirliği Teşkilatları gibi kuruluşlar tarafından İsrail'in yıktığı binaların yeniden inşa edilmesi için bir fon kurulmalıdır. Kalıcı barış için çaba göstermeliyiz.

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