Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.11.2023 13:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı çözüm yeni ve sivil anayasadan geçmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki yüksek yargı organı arasında ortaya çıkan içtihat farkını, 'darbe' olarak nitelemek bir başka utanmazlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı çözüm yeni ve sivil anayasadan geçmektedir

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının partisine, ülkeye ve millet için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Sözlerinin başında, bugün kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik eden Erdoğan, "Destansı mücadeleleriyle işgale, esarete, zulme 'Dur' diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kalıcı çözüm yeni ve sivil anayasadan geçmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki yüksek yargı organı arasında ortaya çıkan içtihat farkını, 'darbe' olarak nitelemek bir başka utanmazlıktır. Kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz. Sorunun acil çözümü anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından; kalıcı çözümü yeni ve sivil anayasadan geçmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, bireysel başvuru hakkını içeren anayasa değişikliğinin iptali için AYM'ye başvurmuştur. CHP’nin bireysel başvuru konusunda söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Bugün Türkiye’de bir kalkışma, darbe olsaydı, CHP anında darbecilerin safında konumlanırdı. Sadece bu kriter bile meselenin ne olduğunu açıklamaya yeterlidir."
 

ETİKETLER
Anayasa Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mutlaka olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Filistin telekomünikasyon şirketi: Gazze'de iletişim hizmetimiz birkaç saat içinde kesilecek
14:35
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
14:17
Ürdün: İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki vahşeti karşısında BMGK'nin sessizliğini kınıyoruz
14:12
Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
14:12
İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde onlarca sağlık personeli ve sivili alıkoyduğu bildirildi
14:16
3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
FOTO FOKUS
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ