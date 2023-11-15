Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı çözüm yeni ve sivil anayasadan geçmektedir

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının partisine, ülkeye ve millet için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Sözlerinin başında, bugün kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik eden Erdoğan, "Destansı mücadeleleriyle işgale, esarete, zulme 'Dur' diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kalıcı çözüm yeni ve sivil anayasadan geçmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki yüksek yargı organı arasında ortaya çıkan içtihat farkını, 'darbe' olarak nitelemek bir başka utanmazlıktır. Kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz. Sorunun acil çözümü anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından; kalıcı çözümü yeni ve sivil anayasadan geçmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, bireysel başvuru hakkını içeren anayasa değişikliğinin iptali için AYM'ye başvurmuştur. CHP’nin bireysel başvuru konusunda söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Bugün Türkiye’de bir kalkışma, darbe olsaydı, CHP anında darbecilerin safında konumlanırdı. Sadece bu kriter bile meselenin ne olduğunu açıklamaya yeterlidir."

