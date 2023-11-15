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Gündem
AA 15.11.2023 13:33

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek

Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz. Ben katkı getireceğine inanıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için."

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Asgari Ücret Çalışma Hayatı Vedat Işıkhan
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