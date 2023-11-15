Bakan Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

F16'larla ilgili son durum hakkındaki soruya Güler, "Mevcut durum devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz" yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler, "İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız" bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, tarihi karşı tarafın belirleyeceğini bildirdi.