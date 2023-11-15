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Gündem
AA 15.11.2023 13:11

Bakan Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bir sonraki Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının Yunanistan'da olacağını söyledi.

Bakan Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

F16'larla ilgili son durum hakkındaki soruya Güler, "Mevcut durum devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz" yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler, "İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız" bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, tarihi karşı tarafın belirleyeceğini bildirdi.

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Yaşar Güler Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı
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