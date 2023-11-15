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TRT Haber 15.11.2023 12:14

Lider eşleri Gazze için İstanbul'da buluşuyor

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepkiler sürerken, İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. "Filistin İçin Tek Yürek" temalı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya gelecek. Toplantıda, Gazzeli çocukların, annelerin ve mazlumların sesi, mesajları dünyaya duyurulacak.

Lider eşleri Gazze için İstanbul'da buluşuyor
[''Filistin'de Barış için Kadınlar'' toplantısı/ 2009-İstanbul]

Emine Erdoğan'ın hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem de katıldığı programlardaki konuşmalarında Gazze en önemli gündem maddesi oldu.. Bu kez onun öncülüğünde lider eşleri İstanbul'da bir araya gelecek.

Emine Erdoğan "Filistin İçin Tek Yürek" temalı toplantının açılışında Gazzeli çocuklar, anneler ve tüm mazlumlar için dünyaya mesaj verecek.

Lider eşleri İsrail'in katliamlarına "dur" denilmesi için çağrıda bulunacak.

Toplantıya birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri katılacak

Toplantı, Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.

Toplantıya Katar, Malezya, Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükumet başkanlarının eşleri ile özel temsilciler katılacak.

2009'da da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı" yapılmıştı

Emine Erdoğan, 2009 yılında da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti. Toplantıda Emine Erdoğan "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oy birliğiyle kabul edilmişti.  

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Emine Erdoğan Gazze Filistin - İsrail Çatışması Recep Tayyip Erdoğan
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