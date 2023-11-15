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Gündem
AA 15.11.2023 13:21

Bakan Koca Mısır'da Gazzeli yaralıları ziyaret etti

Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.

Bakan Koca Mısır'da Gazzeli yaralıları ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Mevkidaşı ile görüşen Bakan Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.

Bakan Koca Mısır'da Gazzeli yaralıları ziyaret etti

İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca Mısır'da Gazzeli yaralıları ziyaret etti

Yaraların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Koca Mısır'da Gazzeli yaralıları ziyaret etti

Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar da konuyu inceleyeceğini söyledi.

Hastanedeki yaralılar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

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