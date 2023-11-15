İsrail'in sadece "yardım dağıtımında kullanımına" izin verdiği yakıt Gazze'ye ulaştı

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana "ilk defa" Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği 25 bin litre yakıtın ilk kafilesi Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği 23 bin litreden biraz fazla yakıtın bölgeye ulaştığını belirtti.

Lazzarini, İsrail'in bu yakıtın kullanımını "sadece Mısır'dan gelen az bir yardımın nakliyesi için kullanılmak üzere kısıtladığını" duyurdu.

Söz konusu yakıtın "insani yardım, sağlık merkezleri, su arıtma tesisleri veya BM'nin diğer insani yardım faaliyetlerinde kullanılamayacağının" altını çizen Lazzarini, şunları kaydetti:

"Yakıtın hala daha savaş aracı olarak kullanılması korkunç. Son 5 haftadır, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinde kullanmak üzere yakıt için çağrı yapıyoruz. Bu, bizim işimizi ve Gazze'deki Filistinlilere yardım etmemizi aksatıyor."

"Gazze'ye sadece tırlar için yakıt verilmesi hayat kurtarmayacak"

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon insanın yüzde 70'inin gün sonunda temiz suya ulaşımının olmayacağını vurgulayan UNRWA Komiseri, su arıtma, atık su tesisleri ve hastanelerin yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti.

Lazzarini, "Gazze'ye sadece tırlar için yakıt verilmesi hayat kurtarmayacak. Bilakis yakıt için beklemek insanların hayatına mal olacak" ifadelerini kullandı.

Gazze'de temel insani yardımlarını sürdürebilmek için UNRWA'nın 160 bin litre yakıta ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Lazzarini, İsrail makamlarını derhal "uluslararası insancıl hukuka göre ihtiyaç duyulan yakıtın tedarik edilmesi talimatı vermeye" çağırdı.

"Yakıtın su arıtma tesisleri, belediyeler, sağlık merkezleri ve fırınlar için kullanılmasına izin yok"

Öte yandan UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, yayınladığı görüntülü mesajında, Gazze'ye gelen yakıtın Ajansın Gazze'deki bir günlük ihtiyacının yaklaşık onda birine denk geldiğini söyledi.

Ebu Husne, söz konusu yakıtın "su arıtma tesisleri, belediyeler, sağlık merkezleri ve fırınlar" için kullanılmasına izin verilmediğine dikkati çekti.

Gazze'de insani yardımları sürdürebilecek tek kurum olarak UNRWA'nın kaldığını kaydeden Ebu Husne, Gazze Şeridi'ndeki tüm insani ihtiyaçların bu koşullarda karşılanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ebu Husne, insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için Gazze'ye diğer sınır kapılarından da günde en az 150 tır insani yardım malzemesi, bunun yanı sıra yakıtın da girmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve yoğun bombardıman altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde BM'nin açıkladığı rakamlara göre yaklaşık 1,7 milyon kişi göçe zorlandı.

Yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın temiz su erişimi, sağlık hizmeti, hastalıklara yol açacak çöplerin toplanabilmesi ve atık suların giderilmesi için yakıtın hayati önemde olduğu uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından da sıkça dillendiriliyor.