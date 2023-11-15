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Gündem
TRT Haber 15.11.2023 17:57

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Koca, "Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor. Kanserli hastalar Refah Sınır Kapısı'ndan geçti, işlemler yapılıyor" dedi.

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Gazze'den çıkarılan kanser hastalarından bazıları, refakatçileriyle beraber Türkiye'ye götürülmek üzere El Ariş Askeri Havalimanına doğru yola çıktı.

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastaları ve refakatçilerini, Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'den gelen doktorlar karşıladı.

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Bakan Koca "İlk defa Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak" açıklamasını yaptı.

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 200'e yakın hastane Refah'a ulaştı, geride çok hasta var. Gazze'de sahra hastanesi kurmak istiyoruz. Mısır'da ise Türk hekimlerle diğer hekimlerin gelen hastaları birlikte tedavi etsin istiyoruz. Refah Kapısı'ndan geçen hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi için planlama yapıldı"

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Fahrettin Koca Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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