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Dünya
Reuters, AA 15.11.2023 20:47

Kuvözden çıkarılan prematüre bebekler nakledildi

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan prematüre bebekler başka bir bölüme nakledildi.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini hedef alarak yoğun bakım ünitesi ve doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi de elektrik kesintisi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Çatışmaların başlangıcından bu yana bölgeye uygulanan topyekun ambargo nedeniyle bölgedeki hastaneler zor durumda.

Binlerce sivilin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane çevresinde çatışmalar devam ederken, aralarında prematüre onlarca yeni doğmuş bebeğin de bulunduğu yüzlerce hasta mahsur kaldı.

Mohamed Abu Slima, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün hastanenin yoğun bakım ünitesinde elektrik kesintisi sonucu 6 prematüre bebek ve 9 yaralı hayatını kaybetti" dedi.

Abu Slima, "İsrail hastaneye yakıt sağlamayı reddettiği için hepsi öldü. Hastanede hâlâ 33 prematüre bebek var" dedi. 

Kuvözlden çıkarılmak zorunda kalan prematüre bebekler, başka bir bölümüne nakledildi.

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Kuvözden çıkarılan prematüre bebekler nakledildi
Kuvözden çıkarılan prematüre bebekler nakledildi
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