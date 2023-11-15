İran Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını takip edin" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Gazze'ye kuşatmanın kaldırılması ve bombardıman altındaki Gazze halkına insani yardım gönderilmesi konularını görüşmek üzere Cenevre'ye giden Abdullahiyan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya geldi.

Abdullahiyan, hastanelere ve yerleşim yerlerine saldırıların artık İsrail'in öncelikleri arasında yer aldığını ve bu duruma son verilmesi gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyine, Gazze'deki trajediye çözüm bulunmasına yardımcı olmak için BM üyesi devletlerin de katılımıyla olağanüstü bir oturum düzenleme çağrısında bulunan Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını takip edip belgelemek için İnsan Hakları Konseyinin uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturmasını da önerdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk ise Gazze'de ve hatta Batı Şeria'daki insani koşulların son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de savaşın durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığını hatırlatan Türk, "bu karmaşık ve içler acısı duruma çözüm bulmak, savaşın yayılmasını ve durumun daha da karmaşık hale gelmesini önlemek için azami çaba harcanmasını" istedi.

İsrail insani yardım konusunda ilerlemeye izin vermiyor

İran Dışişleri Bakanı, Cenevre'deki temasları kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric ile de bir araya geldi.

İsrail'in insani yardımlar konusunda ilerlemeye izin vermediğini ve Hamas'ın esir takası konusundaki önerisini reddettiğini belirten Abdullahiyan, Gazze'ye saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetiminin zamana oynadığını ve katliamlarına devam ettiğini aktardı.

Abdullahiyan, Kızılhaç'ın sahip olduğu kapasitelerle tutuklular, Gazze'ye yardım ve Gazze'deki diğer insani konularda etkin rol oynayabileceğini belirtti.

Spoljaric ise Filistin'de Kızılhaç'ın misyonunun mevcut durumda hassas ve zor olduğunu ancak bu görevleri yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Kızılhaç'ın insani yardım görevlerini başarıyla yerine getirebilmesi için İran ve diğer ülkelerden yardım talebinde bulunan Spoljaric, durumun hassasiyetini anlayarak insanların acılarını azaltmak için azami çabayı göstereceklerini kaydetti.