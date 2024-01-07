İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı: Gazze'de yeni yerleşim birimleri kurmalıyız

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrailli KAN Bet Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, çözüm olarak gördüğünü belirttiği Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçünün" ABD'nin Cumhuriyetçi başkan aday adayı Nikki Haley tarafından da desteklendiğini iddia etti.

"Gönüllü göç konusuna gelince...Bunun doğru çözüm olduğunu düşünüyorum" görüşünü paylaşan Ben-Gvir, Biden yönetiminin itirazlarına ilişkin, "Nikki Haley destekliyor, gönüllülük esasına dayanıyor" iddiasında bulundu.

Filistinlilerin Gazze’den göç ettirilmesi planına destek vermeleri için diğer hükümet üyelerini de iknaya çalışacağını belirten aşır sağcı Ben-Gvir, imkan verildiği takdirde 100 binlerce kişinin Gazze’den ayrılacağını öne sürdü.

Haley’e göre Gazzeliler başka ülkelere gitmeli

ABD’de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, ABC Televizyonu'na verdiği mülakatta Filistinlilerin başka ülkelere gitmelerini savunmuştu.

2024 Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi aday adayı Haley, “Her zaman dediğim gibi Gazze’deki Filistinliler, Refah sınırı üzerinden Mısır’a geçmeli, buradan Hamas yanlısı Katar, İran ve Türkiye gibi ülkelere gitmeli.” ifadesini kullanmıştı.

Haley, sunucunun “Çocuklarıyla birlikte can derdinde olan Gazzeliler, Mısır’a bile geçemiyor, nasıl Katar’a gidecek?” şeklindeki sorusunu “Mısır, onları niye almaz? Çünkü kimin terörist olup olmadığını bilmiyor.” diye yanıtlamıştı.

ABD yönetimi, İsrailli bakanın "gönüllü göç" açıklamasına tepki göstermişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde niteleyerek, ABD’nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini duyurmuştu.

Bu tür söylemlerin, İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililerce kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, benzeri açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetmişti.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, 26 Aralık 2023'te Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz, bunu çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadesini kullanmıştı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin, mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önermişti.