İsrail'in vahşeti dünya basınına nasıl yansıdı?

İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist hastanesine saldırısı dünyanın gündeminde.

Alman ARD televizyonu saldırı ile birlikte Türkiye’nin ara buluculuğunun önemine değindi, Batı'nın bu konuda Türkiye'ye güvendiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hastane saldırısının ardından yaptığı açıklamaların “gerçeğe dayanan ve diplomatik” bir dil olduğunu ifade etti.

Alman Deutsche Welle gazetesi ise, “Hastane Katliamı” ifadesine yer verdi, bölgesel savaş riskini değerlendirdi.

Saldırının bölgede bir dönüm noktası olabileceğinin altını çizdi.

"Başbakan Netanyahu’ya eleştirilerin dozu artıyor"

İngiliz The Guardian gazetesi de hastane saldırısının bölgede yarattığı öfkeye dikkati çekti. Orta Doğu genelinde halkın sokaklara döküldüğünü yazdı.

İspanyol El Pais gazetesi de, İsrail büyükelçilikleri önündeki eylemlere değindi.

İsrail basınında ise Başbakan Netanyahu’ya eleştirilerin dozu artıyor.

Haaretz gazetesi “Netanyahu suçlanmaktan kurtulamayacak” başlığını attı.

“ABD’den aldığı destek Netanyahu’nun savaş yürütmedeki acizliğine dair açık bir mesaj” ifadelerine yer verdi.

Gazete, “Netanyahu, İsrail tarihindeki en radikal hükümetin başında yer alıyor ve sorumluluk onda” yazdı.

"İsrail’in stratejisi aradan geçen yıllara rağmen aynı kaldı"

Vahşetin ardından sosyal medyada da hastanede yaşanan katliam görüntüleri büyük tepki topladı.

2014 yılında yayımlanan “İsrail tarzı halkla ilişkiler” başlıklı bir gazete kupürü de tekrar paylaşıldı

Kupürde, "Önce insanların Filistin saldırısında öldüğünü iddia et, daha sonra öldürdüğünü kabul et ancak insanların kalkan olarak kullanıldığı söyle. Bir sonraki aşamadaysa kazayla öldürdük de" gibi ifadelere yer verildi.

Sosyal medyada İsrail’in stratejisinin aradan geçen yıllara rağmen aynı kaldığı yorumları yapıldı.