İsrail'in sınır kapılarını kapatması Gazze'nin kuzeyinde kıtlık riskini artırıyor

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı.

Bu durum, Refah Sınır Kapısı üzerinden sağlanan yardım girişlerini ve Gazze dışında tedavi olması gereken yaralıların tahliyesini imkansız hale getirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde yaklaşık 700 bin Filistinli, üç haftadır bölgeye yardım ulaşmaması nedeniyle yeniden açlık ve kıtlık tehdidiyle karşı karşıya.

"Yeniden açlığın eşiğinde gibiyiz"

Gazze kentinde yaşayan 6 çocuk babası 47 yaşındaki Eşref Muhenna, kent merkezindeki çarşı ve pazarlarda tezgahların boş kaldığını, tek tük bulunabilen ürünlerin de alınamayacak kadar pahalı olduğunu söyledi.

Muhenna, bir kilogram soğanın 80 şekel (yaklaşık 22 dolar), domatesin ise 60 şekel olduğunu belirterek, "Durum hayra alamet değil. Pazarlar neredeyse bomboş, yeniden açlığın eşiğinde gibiyiz. Sınır kapılarının açılması ve bazı ürünlerin girişinin sağlanmasıyla birkaç gün de olsa Gazze ve bölgenin kuzeyinde ufak da olsa pazarlarda hareketlilik yaşandı. Ancak daha sonra İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle açlık krizi yeniden ortaya çıktı" dedi.

"Gazze'nin kuzeyinde şartlar çok ağır, ürün girişinin kesintiye uğraması nedeniyle fiyatlar arttı"

71 yaşındaki Zeyneb Sevde ise pazarlarda son birkaç gündür ürün bulunamadığını son olarak bir kutu konserve alabilmek için satıcıyla sıkı pazarlık yaptığını anlattı.

Bir kutu küçük boy konserve etin 2 şekelden 8 şekele (2,18 dolar), bir kutu baklanın 4 şekelden 14 şekele (3,81 dolar) çıktığını dile getiren Filistinli kadın, şöyle konuştu:

"Ailemde 16 kişi var. Çocuklar dahil tüm aile doymak için yeteri kadar konserve tedarik etmeliyiz. Ancak bu zor durumda bu kadar konserve çok külfetli oluyor. Gazze'nin kuzeyinde şartlar çok ağır, ürün girişinin kesintiye uğraması nedeniyle fiyatlar da arttı."

Halihazırda pazarda ne tavuk ne de et olduğunu, olsa bile fiyatından yanına yaklaşılamadığını dile getiren yaşlı kadın, Gazze Şeridi'nde daha önce bu derece büyük bir insani krize şahit olmadığını, durumun daha da kötüye gitmemesi için en kısa sürede sınır kapılarının açılarak ürün girişinin sağlanması gerektiğini söyledi.

"Gazze'deki insani krizler devam ediyor"

Gazze kentinde yaşayan Filistinli gazeteci Edhem Şerif ise sınır kapılarının kapatılması ve bölgeye ürün ve gıda girişinin olmaması nedeniyle kentteki pazarlarda ağır bir durumun seyrettiğini ifade etti.

Şerif, "Pazarda ne sebze ne meyve ne de herhangi bir çeşit et var. Olsa da fiyatlar çok yüksek. Marketlerde de sadece az miktarda konserve ve sınırlı ürün var, onların da fiyatları çok arttı." dedi.

Gazze'ye ve kuzeydeki kentlere yaklaşık bir aydır hiçbir ürün ya da yardım tırının girişine izin vermediğini vurgulayan Şerif, şöyle konuştu:

"Pazarda ürün kalmadı, insani kriz tüm şiddetiyle sürüyor ve ufukta yeniden kıtlık görünüyor.

İsrail'in saldırılara devam etmesi, sınır kapılarını kapatması, temel ihtiyaçların ciddi şekilde kısıtlanması, nakit ve bankacılık sisteminin çökmesi nedeniyle Gazze'deki insani krizler hala devam ediyor."

Sınır kapılarının kapatıldığı Gazze'de "kıtlık" uyarıları

New York Times gazetesinin 24 Mayıs'ta yayınlanan haberinde, "İsrail, insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmaz, çatışmalar durmaz ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak. Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su gibi olması gereken hizmetler mevcut bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi de 26 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların bölgeye girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzey kentlerinde yeniden açlık ve kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalini sürdürmesi, kapıyı yardım tırlarının girişine kapatması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan da yardım tırlarının girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiği vurgulanmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 700 bin Filistinli gıda sıkıntısı yaşıyor

Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi nedeniyle gıda sıkıntısı çekiyor. Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını vurguluyor.

İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.