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Dünya
AA 02.07.2024 11:12

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri Gazze'de 8 bin 572 öğrenci öldü

Filistin Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 8 bin 572, işgal altındaki Batı Şeria'da da 100 Filistinli öğrencinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri Gazze'de 8 bin 572 öğrenci öldü
[Fotograf: Reuters]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın, Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 8 bin 572'den fazla öğrencinin öldüğü, 14 bin 89 öğrencinin de yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinli 100 öğrencinin hayatını kaybettiği, 494 öğrencinin yaralandığı, 349 öğrencinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazze ve Batı Şeria'da 497 öğretmen ve idarecinin öldüğü, 3 bin 402 öğretmen ve idarecinin yaralandığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 109'dan fazla öğretmen ve idarecinin İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 353 devlet okulu, üniversite ve üniversiteye ait bina ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 65 okulun bombalandığı, bunlardan 93'ünün tamamen yıkıldığı, 139'unun ise ağır hasar aldığı kaydedildi.

Batı Şeria'da 57 okulun baskınlara maruz kalarak tahrip edildiği, Gazze'de ise 133 devlet okulunun barınma merkezi olarak kullanıldığı bildirildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 620 binden fazla öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığı, zor sağlık şartları altında yaşayan öğrencilerin çoğunun yaşadıkları travma ve psikolojik sorunlardan kaynaklı sıkıntılar çektiği ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.

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