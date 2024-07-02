İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 270. gününde de sürdürdü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayıtını kaybetti, 30 Filistinli de yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun, El-Fehari ve Kizan Raşvan bölgeleri ile El-Menara Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda birçok Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde Filistinli "Ebu Celale" ailesine ait evin vurulması sonucu da çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki El-Cela Caddesi'nde İsrail ordusunun hedef almasının ardından bir binada çıkan yangın halk tarafından söndürüldü.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini hedef almayı sürdürdü.

Şucaiyye Mahallesi'nde hava saldırılarının yanı sıra 6 gündür kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Filistinlilere ait bazı evleri de kuşattı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısı yapmasının ardından, Emel Hastanesi'ne çok sayıda yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti. Daha önce defalarca yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli yeniden göç için yollara düşmüştü.