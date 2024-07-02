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Dünya
AA 02.07.2024 09:53

Brent petrolün varil fiyatı 86,89 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artarak 86,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,58 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 86,89 dolar

Son 2 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyreden petrol fiyatlarındaki artışta, yaz döneminin seyahat hareketliliğini artırarak yakıt talebini olumlu etkileyeceği düşünceleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin yükselmesi etkili oldu.

Amerikan Otomobil Birliği, tatil döneminde seyahatlerin geçen yıla kıyasla yüzde 5,2 artacağı ve tek başına araba seyahatlerinin de aynı döneme kıyasla yüzde 4,8 daha yüksek olacağı tahmininde bulundu.

Söz konusu öngörüler, yaz aylarında yoğunlaşan yolculukların etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentileriyle fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra, Fed'in bu yıl faiz indirimine gitme ihtimali güç kazanırken, uzmanlar bu durumun dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik büyümeyi artıracağını öngörüyor.

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değerini düşürüyor ve diğer para birimlerini kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek petrol talebini artırıyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren çatışmalar da fiyatların artışını desteklemeye devam ediyor.

Küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'de süren çatışmaların petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği düşünceleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,37 ile 88,14 dolar aralığının direnç, 85,34 ile 84,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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