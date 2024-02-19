Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2024 15:41

İsrail'in saldırıları kendi ekonomisini de vurdu

İsrail ekonomisi, Gazze'ye saldırılarının etkisiyle 2023'ün son çeyreğinde yüzde 19,4 daraldı.

İsrail'in saldırıları kendi ekonomisini de vurdu

İsrail Merkez İstatistik Bürosu (CBS), 2023 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Gazze'ye saldırılar İsrail ekonomisini olumsuz etkiledi. İsrail'in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 19,4 geriledi.

Piyasa beklentileri, İsrail'de GSYH'nin yüzde 10 azalması yönündeydi.

Açıklanan son verilerin piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir ekonomik daralma ortaya koyması dikkati çekti. 2022 yılında yüzde 6,5 büyüyen İsrail ekonomisi, 2023'te ise yüzde 2 büyüme gösterdi.

İsrail'de kişi başına düşen GSYH geçen yıl yüzde 0,1 düştü. Son çeyrekte İsrail'de özel harcamalar yüzde 26,9, ihracat yüzde 18,3 ve yatırımlar yüzde 67,8 geriledi. Kamu harcamaları ise yüzde 88,1 arttı.

İsrail Merkez Bankası, çatışmaların İsrail'e 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 70 milyar dolara mal olmasını bekliyor.

Moody's, bu ay, artan siyasi risk ve savaştan kaynaklanan olumsuz kamu maliyesini gerekçe göstererek İsrail'in kredi notunu düşürmüştü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Kızılhaç: Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişi kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'da
16:25
Horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin lira ceza verildi
16:13
Mısır'ın Süveyş Kanalı geliri bölgesel gerilim nedeniyle yüzde 40 ila 50 azaldı
16:12
İngiltere, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayacak
16:15
MHP, aday listelerini seçim kurullarına teslim etti
16:07
Çin: Filistin sorununda iki devletli çözüm, uluslararası toplumun hakim kabulüdür
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Togg T10X kar pistine çıktı
Togg T10X kar pistine çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ